2019/02/22 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ..اعلنت لجنة المغتربين في اتحاد الكرة، عن اسماء اللاعبين المتاحين رسميا لتمثيل المنتخب الاولمبي بعد تحصلهم على الاوراق الثبوتية ، وكذلك توضيح مشكلة اللاعب لؤي العاني ، وحقيقة استدعاء الثنائي ريوان امين وجيلوان حمد للمنتخب الوطني .وقال الناطق الرسمي بأسم اللجنة زيد الزيدي، في بيان لاتحاد الكرة، تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة المغتربين في اتحاد الكرة تصدر بياناً بشأن لاعبيها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة المغتربين في اتحاد الكرة تصدر بياناً بشأن لاعبيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).