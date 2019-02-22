2019/02/22 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: etIFHjVoR4Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شباب com .. ثقافة الشباب المرورية .. وظاهرة التفحيط - 2019/2/22) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شباب com .. ثقافة الشباب المرورية .. وظاهرة التفحيط - 2019/2/22) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).