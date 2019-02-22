تأثير الحرب على التقاليد الاجتماعية …الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2019/02/22 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدثت الحرب السورية انقلاباً سلبياً في الحياة الاجتماعية لسكان دمشق، وغيَّرت عادات وتقاليد قديمة توارثها سكان العاصمة منذ آلاف السنين عن الآباء والأجداد.فبعدما اعتاد المارة في شوارع دمشق قبل الحرب، إلقاء التحية على غالبية من يصادفونه، بات لافتاً عدم إقدام الكثير منهم على ذلك، وفق ما رصدت «الشرق الأوسط» خلال تحقيق ميداني.وطالت انعكاسات […]

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