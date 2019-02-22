الزراعة تعلن تأجيل استيفاء الديون الحكومية من الفلاحين

2019/02/22 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، تأجيل استيفاء الديون الحكومية من الفلاحين والمزارعين، مبينة ان ذلك ياتي دعما لشريحة الفلاحين.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استنادا إلى الفقرة (ثالثا) من المادة (٦٠) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٩، ومن أجل دعم شريحة الفلاحين والمزارعين في تطوير القطاع الزراعي […]

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