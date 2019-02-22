القوات الفرنسية تقتل إسلاميا متشددا بارزا في مالي

2019/02/22 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدم انتحاري بسيارة ملغومة حافلة تقل عناصر من الشرطة يوم الخميس في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير فقتل 44 منهم في أسوأ هجوم منذ عقود على قوات الأمن في الإقليم المتنازع عليه، فيما أثار التوتر مع باكستان.

وأعلنت جماعة جيش محمد المتشددة ومقرها باكستان المسؤولية عن الهجوم.

واتهمت الحكومة الهندية باكستان بالسماح للجماعات المتشددة بالعمل انطلاقا من أراضيها وطالبت جارتها بالتحرك ضد تلك الجماعات، ورفضت إسلام اباد التلميح إلى أن لها صلة بالهجوم.

وكشمير إقليم ذو أغلبية مسلمة يقع في قلب عداء منذ عقود بين الهند وباكستان.



وتحكم كل من الجارتين جزءا من الإقليم وتطالبان بالسيادة عليه بالكامل.

وذكر شهود أن دوي الانفجار سمع من على بعد أميال.



وقال الصحفي محمد يونس، الذي وصل إلى موقع الانفجار بعد دقائق، لرويترز إنه رأى دماء وأشلاء متناثرة إلى مسافة مئة متر على الطريق السريع.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان “نطالب باكستان بوقف دعم الإرهابيين والجماعات التي تعمل من أراضيها وبتفكيك البنية الأساسية التي تستخدمها جماعات إرهابية لشن هجمات في بلدان أخرى”.

وعبرت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية عن “القلق البالغ” إزاء الهجوم.

لكنها قالت في بيان على موقعها الإلكتروني صباح الجمعة “نرفض بشدة أي تلميح من قبل عناصر في الحكومة والدوائر الإعلامية الهندية يسعى إلى ربط الهجوم بدولة باكستان دون تحقيقات”.

وتتهم الهند باكستان بتقديم دعم مادي للمتشددين.



وتقول إسلام اباد إنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والدبلوماسي للكشميريين المسلمين في كفاحهم لتقرير المصير.

وحث البيت الأبيض باكستان في بيان على “الوقف الفوري للدعم والملاذ الآمن الذي يُقدم لكل الجماعات الإرهابية العاملة على أراضيها”.



وقال إن الهجوم يقوي عزم الولايات المتحدة على تعزيز التعاون مع الهند في مكافحة الإرهاب.

وقال مسؤول كبير في الشرطة إن عدد القتلى 44.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر قائلا “أندد بشدة بهذا الهجوم الخسيس.



تضحيات أفراد أمننا الشجعان لن تذهب سدى”.

وتخوض القوات الهندية معارك متفرقة ضد إسلاميين متشددين في إقليم كشمير الجبلي منذ اندلاع تمرد مسلح عام 1989 قتل فيه عشرات الآلاف، لكن تفجير السيارات الملغومة أمر نادر.

ويُظهر تسجيل مصور منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي من يزعم أنه المفجر الانتحاري، وشابا يحمل بندقية ويهدد بمزيد من الهجمات.



ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الفيديو.

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