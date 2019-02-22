أمسية ثقافية وفنية متنوعة في كورنيش القرنة الثقافي

2019/02/22 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت اللجنة المنظمة لكورنيش القرنة الثقافي، اليوم الجمعة، أمسية ثقافية وفنية متنوعة بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية في القضاء والمناطق المجاورة له.

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