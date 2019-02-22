2019/02/22 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق فعاليات تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية غدًا السبت بعد اكتمال وصول القوات العسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب القوات السعودية المشاركين في التمرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق تمرين 'درع الجزيرة المشترك 10' بالمنطقة الشرقية بالسعودية غدًا) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق تمرين 'درع الجزيرة المشترك 10' بالمنطقة الشرقية بالسعودية غدًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).