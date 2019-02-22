الطاقة الذرية: إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي

2019/02/22 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية،الجمعة، أن إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق حول برنامجها النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.وأشارت الوكالة الدولية في تقريرها الخاص بالأشهر الثلاثة الأخيرة، والذي اطلعت عليها وكالة “رويترز”، إلى أن إيران لا تزال ملتزمة بالمستوى المسموح به بموجب الاتفاق لتخصيب اليورانيوم، ولم تزد كمية اليورانيوم المخصب […]

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