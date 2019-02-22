حزب الله اللبناني: أمريكا مصرة على ابقاء قواعدها العسكرية في العراق

2019/02/22 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال خطيب جمعة حزب الله اللبناني علي دعموش، ان الولايات المتحدة الامريكية تصر على ابقاء قواعدها العسكرية في العراق.

وقال دعموش في خطبة صلاة الجمعة ان "من يزعزع استقرار المنطقة ليست المقاومة التي وقفت في وجه الارهاب بل امريكا التي رعت ولا تزال ترعى الارهاب الاسرائيلي والتكفيري"، حسب تعبيره.

واضاف ان "من يزعزع استقرار المنطقة هي الولايات المتحدة التي تصر على ابقاء قواعدها في العراق على خلاف إرادة الشعب العراقي وتتدخل في سوريا وتتدخل في الشأن اللبناني الداخلي".

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