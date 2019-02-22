المخابرات السودانية: البشير سيتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم

2019/02/22 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اكد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله قوش، الجمعة، إن الرئيس عمر البشير سيتخلى عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وسيعلن حالة الطوارئ في البلاد.وذكر قوش، أن “البشير الذي سيلقي كلمة للشعب السوداني، سيستمر في منصبه حتى نهاية ولايته، لكنه سيقف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية”.ومن المتوقع، […]

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