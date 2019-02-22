مسؤول بالنووي الإيراني: مفاعل بوشهر قد يتوقف عن العمل الشهر المقبل

2019/02/22 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول بوكالة الطاقة الذرية الإيرانية، إن مفاعل بوشهر قد يتوقف عن العمل بعد السنة الإيرانية الجديدة (التي تبدأ في 21 مارس/ آذار المقبل) بسبب انخفاض سعر بيع الطاقة الكهربائية، وكذلك ارتفاع سعر وقود المفاعل بسبب ارتفاع قيمة العملة الصعبة.​

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