وزير الثقافة يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة

2019/02/22 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للآثار والتراث لمتابعة "سور تكريت" الأثري بعد تعرضه لأضرار نتيجة الأمطار.

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