مكافحة المتفجرات: العثور على 4 عبوات كيمياوية من مخلفات داعش الإرهابي في الموصل

2019/02/22 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الجمعة، عن العثور على 4 عبوات كيمياوية من مخلفات تنظيم داعش في مدينة الموصل.

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