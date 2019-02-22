موسكو: لا نعرف رئيسا فنزويليا آخر غير مادورو

2019/02/22 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، الجمعة، أن موسكو لا تشكك في شرعية سلطة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومستعدة لمواصلة تقديم المساعدة لكاراكاس.وقال كوساتشوف خلال اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان هيل في موسكو، إن “مادورو الذي أعيد انتخابه رئيسا لفنزويلا لولاية ثانية، تسلم مهام السلطة بصورة […]

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