الآسايش تقبض على عصابة لسرقة وتهريب النفط في اقليم كوردستان

2019/02/22 | 21:52

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شفق نيوز/ القت قوات الامن "الآسايش" يوم الجمعة على عصابة متخصصة بسرقة وتهريب النفط في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان.

وقال مصدر في شرطة السليمانية إن الاسايش قبضت على العصابة المكونة من خمسة افراد قرب حقل نفط ضمن الحدود الادارية في جمجمال اضافة الى ضبط صهريجين يتم استخدامهما في سرقة وتهريب النفط الخام من الحقل المذكور.

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