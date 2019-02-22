قانوني: على البرلمان توضيح موقفه من التقرير الاوربي عن انتخابات العراق

2019/02/22 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الخبير القانوني طارق حرب يوم الجمعة انه يُفترض على البرلمان توضيح موقفه من تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي لما يمتاز به امن حيادية

وقال حرب في منشور على صفحته في "فيسبوك" ان "تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي في بغداد والذي حدد ما أصاب العملية الانتخابية من قصور واضطراب وليس تزويرا وتزييفا كما يستنتج من تقرير هذه الجهة التي هي أقرب للحيادية من الجهتين المؤثرتين في الواقع العراقي وهي أقرب للحقيقة من بعثة الامم المتحدة التي تتولى المجاملة والبعيدة عن حقيقة ما يحصل مكتفية بالظهور الاعلامي والتأييد دون معرفة ما يمكن أن يكون حاصلا كما ورد في تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي".

واضاف ان "كل ما ورد في تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي يجب ان يكون محل دراسة وموضع استقصاء وبحث للوصول الى ماهية الاتهامات التي وردت بالتقرير وتدقيقها والجواب بشأنها ولا يمكن اهمالها أو تجاهلها ففيها الجليل والجسيم عما رافق العملية الانتخابية من خروج عن المعايير التي اوجبها قانوني مفوضية الانتخابات، وقانون انتخابات مجلس النواب ولا نقول أكثر من ذلك مما ورد في التقرير".

وخاطب حرب بالقول "فيا برلمان و يا اصحاب الشأن فينا نقول ان قول ورأي الاتحاد الاوروبي له وزن على صعيد العالم لا يماثله وزن آخر حتى ما يورده بعض موظفي الامم المتحدة واوروبا غير الدول الاخرى حتى الدول الاعظم في العالم".

وتابع قائلا "حسناً فعلت شبكة الاعلام عندما أجابت على كل الاستفسارات الموجهة لدورها في الانتخابات ولحد الان لم تجب الجهة الرئيسية الموجهة لها الاسئلة والاشارات وهي مفوضية الانتخابات ولا نقول المتهمة على ما ورد بالتقرير الذي نشرته بعثة الاتحاد الاوروبي ونأمل أن تكون الاجابة وافية شافيه مبررة ومسوغة لما حصل".

وكان تقرير نشرته وزارة الخارجية لبعثة خبراء الانتخابات في الاتحاد الاوربي قد اشر عدة مخالفات رافقت تصويت الخارج للانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضية.

و وعد مجلس المفوضية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس بإعداد تقرير مفصل واجابة رسمية على ما ورد في التقرير، وفي الجانب الخاص المتعلق بعمل المفوضية.

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