2019/02/22 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل فريق الشرطة نتائجه المميزة سلويا، ليضيف الميناء الى قائمة ضحاياه، بعد ان تغلب على صاحب الضيافة مساء اليوم الجمعة بنتيجة (٨٣-٧٣).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يضيف الميناء في قائمة ضحاياه) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يضيف الميناء في قائمة ضحاياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).