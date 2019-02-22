الفيدرالي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي واستقرار التضخم

2019/02/22 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي شهد نمواً قوياً في النصف الثاني من 2018، لكنه سيواصل سياسة الصبر بسبب تباطؤ وتيرة النمو المتوقعة في العام الحالي واستقرار التضخم.





وأشار الفيدرالي في تقريره النصف سنوي المرسل إلى الكونجرس الأمريكي والصادر اليوم الجمعة، إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين والاستثمار بنهاية العام الماضي، مضيفاً أن سوق الإسكان شهد تباطؤاً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.





وأضاف الفيدرالي أن الإغلاق الجزئي الأخير لحكومة الولايات المتحدة والذي استمر 35 يوماً، من المحتمل أن يعيق نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام.





وتابع البنك الأمريكي أن سوق العمل استمر في النمو القوي منذ منتصف العام الماضي، مع بقاء معدل البطالة أدنى 4%.





وأوضح الفيدرالي أنه رأى في يناير الماضي أن السياسة النقدية في حاجة إلى الصبر مع التطورات الاقتصادية والمالية وتراجع ضغوط التضخم.





وأضاف البنك الأمريكي أن الاقتصاديات المتقدمة شهدت تباطؤاً في النمو خلال العام الماضي خاصة في الصين ومنطقة اليورو، مما فع البنوك المركزية للحفاظ على سياستها النقدية.





وأشار الفيدرالي إلى أنه سيواصل خفض حجم ميزانيته العمومية، لكنه كرّر انفتاحه على تعديل ذلك إذا كانت الظروف الاقتصادية والمالية تبرر ذلك.





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