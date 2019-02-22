محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مسجلاً مكاسب للأسبوع الثاني

2019/02/22 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، في جلسة متقلبة مع تراجع الدولار الأمريكي ترقباً لنتائج المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، ليسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.





وشهد المعدن النفيس ارتفاعاً في بداية تعاملات اليوم قبل أن يتحول للهبوط مع تعافي نسبي للدولار الأمريكي، لكنه عاود الصعود مجدداً ليٌغلق في النطاق الأخضر بعد تحول العملة الخضراء للخسائر.





ويخيّم على المستثمرين حالة من التفاؤل بشأن إمكانية أن تؤتي المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بثمارها والتوصل إلى اتفاق من شأنه حل تلك الاحتكاكات لكن مع ذلك يلوح في الأفق اقتراب انتهاء الهدنة التجارية والتي أبدى الرئيس دونالد ترامب نبرة إيجابية بشأنها.





وتضغط التطورات الإيجابية في الشأن التجاري على الدولار الأمريكي والذي كان بمثابة الملاذ الآمن في أوقات التوترات التجارية الأخيرة، ليستفيد بذلك المعدن كونه أحد السلع المقومة بالورقة الخضراء.





ويتابع المستثمرون كذلك النهج الذي قد يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة والذي قرر تغيير نغمته المتشددة إلى التحلي بالصبر والترقب لكنه في الوقت نفسه ألمح إلى أنه قد يتجه لزيادة الفائدة حال تحسن الوضع الاقتصادي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.4% ليصل إلى 1332.80 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى 1323 دولار في وقت سابق من اليوم.





وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، سجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت 0.8%.





كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.5% ليسجل 1330.66 دولار للأوقية.





وفي هذه الأثناء، هبط المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1% ليصل إلى 96.456.





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