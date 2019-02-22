شركات النفط الأمريكية تغلق 4 منصات للتنقيب

2019/02/22 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين استقرت منصات الغاز الطبيعي.





وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" اليوم الجمعة، أن الشركات الأمريكية أغلقت 4 منصات للتنقيب عن النفط لتصل إلى 853 منصة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.





في حين استقر عدد منصات التنقيب عن الغاز الطببيعي خلال الأسبوع الماضي عند 194 منصة.





وبحلول الساعة 6:02 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.6% إلى 57.29 دولار للبرميل.





كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنسبة 0.1% إلى 67.14 دولار للبرميل.





وخلال نفس الفترة، استقر سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم مارس عند 2.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.





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