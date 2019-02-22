2019/02/22 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، استبعاد أيك أثينا اليوناني من المشاركة في مسابقاته القارية المقبلة.وقال "يويفا"، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إنه "تقرر استبعاد أيك أثينا من المشاركة في المسابقة القارية المقبلة التي سيتأهل إليها، حيث تشمل العقوبة الإيقاف لمدة عامين مع وقف التنفيذ".وأضاف البيان أنه "تم فرض غرامة مالية على النادي قدرها 80 ألف يورو مع خوض أول مباراتين له بعد الإيقاف على أرضه بدون جمهور".واتهم "يويفا"، أيك أثينا، بارتكاب عدة مخالفات، منها اقتحام الجماهير للملعب وإلقاء مقذوفات وإشعال ألعاب نارية وغياب التنظيم ورفع لافتة مسيئة خلال لقاء أياكس أمستردام الهولندي بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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