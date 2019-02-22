2019/02/22 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن الحشد الشعبي ،الجمعة ، عن انقاذ عائلة أصيبت بحادث سير في ناحية السعدية شمال شرقي محافظة ديالى.وقال موقع الحشد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن” قوات اللواء ١١٠ في الحشد الشعبي انقذت عائلة مكونة من رجل وزوجته وطفلهما اصيبوا، مساء اليوم، اثر حادث سير مؤسف في ناحية السعدية شمال شرقي محافظة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينقذ عائلة أصيبت بحادث سير شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينقذ عائلة أصيبت بحادث سير شرق ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).