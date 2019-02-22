هام سياسي عراقي يتوقع اعد(ام) عائلة بازراني وطالباني في كردستان والسبب

2019/02/22 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية ردّ اليوم رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، ، على ته(ديدات مباشرة من نائب رئيس حكومة كردستان قباد طالباني الاخيرة، قائلا ان “حقبة السلطة التي تتزعمها عائلتا طالباني وبارزاني ستنتهي يوما ما ”، فيما توقع “اع(دام افراد العائلتين في ميادين السليمانية واربيل ”.حيث قال عبد الواحد في تصريحات صحافية تابعها …

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