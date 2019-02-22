لجنة المغتربين في اتحاد الكرة تعلن اسماء اللاعبين المتاحين رسميا لتمثيل المنتخب الاولمبي

2019/02/22 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة المغتربين في اتحاد الكرة اليوم الجمعة، عن اسماء اللاعبين المتاحين رسميا لتمثيل المنتخب الاولمبي بعد تحصلهم على الاوراق الثبوتية ، وكذلك توضيح مشكلة

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