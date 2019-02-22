الانتربول تفتتح مكتبا لها بمنفذ سفوان الحدودي

2019/02/22 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال خلف في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" الشرطة الدولية "الانتربول" افتتحت مكتبا لها في منفذ سفوان الرابط بين "العراق - الكويت"، مبينا، ان" الهدف منه هو منع المطلوبين للقضاء في دول أخرى من دخول العراق".

وأضاف مدير المنفذ، ان" المكتب مزود بمنظومة معلوماتية ومربوط ببقية مكاتب دول العالم والدول العربية خصوصا".

انتهى..م.ر

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