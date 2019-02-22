العراق يشارك في أعمال القمّة العربيّة-الأوربيّة برئاسة صالح

2019/02/22 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيضم الوفد العراق وزراء الخارجية محمد علي الحكيم والتخطيط نوري الدليمي، ووزير التجارة محمد العاني.وقد شارك وزير الخارجيَّة في وقت سابق بالإعداد لهذا المُؤتمَر خلال مشاركته في اجتماعات بروكسل مع وزراء الخارجيّة العرب، والأوربيِّين لإصدار الوثيقة النهائيّة، والمحاور الرئيسة التي ستُبحَث في اجتماع قمّة شرم الشيخ القادم.ويُتوقـَّع أن يتضمَّن بيان القمة البنود الرئيسة المُشترَكة التي تمّ التباحث بها في اجتماع وزراء الخارجيّة في بروكسل، وهي: تطوير العلاقات العربيّة-الأوربيّة الاقتصاديّة، والتجاريّة، والاستثماريّة، وحقّ الشعب الفلسطينيّ في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا، وإقامة المشاريع المُشترَكة، ومعالجة مشاكل المناخ، والهجرة، وتقوية العلاقات الثقافيّة، والفنية، والسياحيّة، وزيادة حجم التبادل التجاريّ.ثم سيشارك وزير الخارجيّة ضمن وفد الرئيس صالح في المُباحَثات المزمع إقامتها بباريس مع الرئيس الفرنسيّ ماكرون، ووزير الخارجيّة جان إيف لودريان يومي 26 و27 من الشهر الجاري، وبعدها يُغادر إلى جنيف لإلقاء كلمة العراق بالجلسة الرفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان. ستتضمّن الكلمة رؤية العراق في مجال حقوق الإنسان، وما حققه من تقدُّم في مجال إعادة النازحين إلى مُدُنهم، وتمكين المرأة، وحقوق الشعب الفلسطينيّ غير القابلة للتصرُّف، والحالة الإنسانيَّة في كلٍّ من سوريا، واليمن.

انتهى ع.س

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