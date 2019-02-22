الحشد الشعبي ينقذ عائلة أصيبت بحادث سير في ديالى (صور)

2019/02/22 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذت قوات اللواء ١١٠ في الحشد الشعبي ،الجمعة ، عائلة أصيبت بحادث سير في ناحية السعدية شمال شرقي محافظة ديالى.وقال موفدنا، إن عائلة مكونة من رجل وزوجته وطفلهما اصيبوا، مساء اليوم، اثر حادث سير مؤسف في ناحية السعدية شمال شرقي محافظة ديالى.وأضاف، أن قوات اللواء 110 في الحشد الشعبي وصلت الى مكان الحادث ...

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