وزير الثقافة يزور خيمة الحشد الشعبي الثقافية في المتنبي

2019/02/22 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبداﻻمير الحمداني، الجمعة، خيمة الحشد الشعبي الثقافية في شارع المتنبي (القشلة).وقال موفدنا، إن وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبداﻻمير الحمداني زار، اليوم، خيمة الحشد الشعبي الثقافية الذي يجسد في أعمالهِ تضحيات مُقاتلي الحشد ألشعبي خلال جولته في شارع المتنبي.وأضاف أن الحمداني أثنى على براعة استخدام القائمين على ...

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