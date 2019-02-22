شي مهم قاله ممثل المرجعية اليوم لو طبق لتغير حال العراق شاهد ماذا صرح

2019/02/22 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية حذر اليوم ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء احمد الصافي، ، من الفوضى وتدهور المجتمع بسبب غياب سلطة القانون بشكل واضح في العراق ، داعيا الى الرجوع “للقيم الدينية والعرفية”.حيث قال الصافي في خطبة الجمعة التي تابعتها اليوم الثامن و التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني في كربلاء, اليوم انه …

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