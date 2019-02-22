ذوو المهن الصحية يواصلون احتجاجهم في عدة محافظات: لن نسكت!

2019/02/22 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس من: محمد جهادي يواصل ذوو المهن الصحية في عدة محافظات، إضرابهم عن العمل حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة برفع التسكين الوظيفي وزيادة الخطورة إلى 100%، وتشريع قانون التأمين الصحي، وفيما تؤكد التنسيقيات على استمرار الإضراب، ظهرت موجة شعبية غاضبة على التواصل الاجتماعي، منددة مايقومون به اصحاب المهن.وقال المعاون الطبي كريم عبد […]

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