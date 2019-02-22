سرحد قادر : الحشد عضو بعمليات المشتركة في كركوك والبيشمركة ليس فيها

2019/02/22 | 22:12

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(المستقلة)….



افاد العميد سرحد قادر مدير شرطة الاقضية والنواحي في محافظة كركوك المقال من قبل وزارة الداخلية الاتحادية يوم الجمعة ان غرفة العمليات المشتركة في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد لم تشرك قائد الشرطة معها وذلك لأنه من القومية الكوردية.

وقال قادر في بيان له اليوم، انه “تم انشاء غرفة عمليات مشتركة في كركوك و وفق المعلومات التي لديّ فانه يشرف عليها قائد عمليات المقر المتقدم في المحافظة اللواء الركن (سعد حربية) ومعه ثلاثة معاونين وهم كل من: اللواء الركن (شاكر كوين) قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، واللواء الركن (كريم عبد التميمي) آمر اللواء 61 الخاص برئيس مجلس الوزراء، و(أبو ثائر البشري) آمر لواء 16 في الحشد الشعبي”.

واوضح انه “في جميع محافظات العراق توجد غرف عمليات مشتركة وقائد الشرطة هو النائب الاول فيها”، مستدركا القول انه في محافظة كركوك فان قائد الشرطة فيها ليس فقط لا عضوية له بل لا وجود له اصلا في غرفة العمليات، وذلك بسبب انه من القومية الكوردية”.

وقال العميد قادر ان “الحشد الشعبي اصبح عضوا في غرفة العمليات المشتركة في كركوك، ولكن قوات البيشمركة ليس لديها تمثيل فيها”.

ورأى ان “عودة اللواء الثاني في قوات البيشمركة الى كركوك لن تغير الوضع من شيء”، مشيرا الى انه “حاليا الملف الامني والعسكري والاداري للمحافظة لم يعد بيد الكورد، وعلى الكورد ان ينتظروا خطأ مشابها لما حدث في عام 1991، او 2003، أو 2014”.(النهاية)

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