2019/02/22 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أكدت اليوم المديرية العامة للانواء الجوية في اقليم كردستان، تعرض الاقليم الى تأثير منخفض جوي كبير قادم من البحر المتوسط، متوقعة هطول موجة من الامطار والثلوج جراء ذلك.وقال بژار أكرم، مسؤول قسم التوقعات في المديرية في تصريح صحفي تابعته اليوم الثامن ان اقليم كردستان يتعرض حاليا لمنخفض جوي بارد قادم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام منخفض جوي كبير يشهده العراق بارد مع تساقط للثلوج في هذه المناطق صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هام منخفض جوي كبير يشهده العراق بارد مع تساقط للثلوج في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هام منخفض جوي كبير يشهده العراق بارد مع تساقط للثلوج في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).