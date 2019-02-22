الثقافة تشكل لجنة لمتابعة “سور تكريت” الأثري بعد تعرضه لأضرار

2019/02/22 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وجه

وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، الجمعة، بتشكيل لجنة من الهيئة

العامة للآثار والتراث لمتابعة “سور تكريت” الأثري بعد تعرضه لأضرار نتيجة

الأمطار.

وقال

مكتب وزير الثقافة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الأخير وجه

“بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للآثار والتراث لمتابعة سور تكريت الأثري الذي

تعرض لأضرار نتيجة الأمطار الغزيرة التي سقطت على البلاد مؤخراً”.

وأضاف

البيان، أن “الحمداني دعا إلى اجراء زيارة ميدانية لسور تكريت الذي يعود تأريخه

إلى العصر الآشوري الوسيط ومعالجة تسريب المياه التي تسببت بسقوط أجزاء منه”.

وأشار

البيان، إلى أن “الحمداني أكد على أهمية الحفاظ على المعالم الأثرية في البلاد

وحمايتها من الأضرار التي تلحق بها نتيجة العوامل المناخية”.

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