أربيل.. مسابقة لتفحيط السيارات في جومان بمشاركة واسعة

2019/02/22 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - جومان شهد قضاء جومان في أربيل، عرضاً لتفحيط السيارات بين فريقي "أوفرود سوران" و "بالكايتي"، حيث تخطت قوة السيارات الـ 300 حصان بمشاركة سائقين ذوي خبرة.وقال جيكر باشا وهو أحد المشاركين: "لقد أجرينا تعديلات على سيارتنا، بتبديل المحرك وأشياء أخرى لزيادة السرعة، كما تدربنا بشكل جيد على الأمر".وتضمنت المسابقة قطع مسافة كيلومتر واحد تتضمن منخفضات وعرة، إضافة إلى مرتفعات لـ 30 متراً، دون إمكانية العودة لأنها تشكل خطراً على حياة السائق.وقال كمال ماملي الذي فاز بالمسابقة: "نحن فريق متطوع نهوى التفحيط، فهذه اللعبة أولمبية ويمكن للكورد أن يكونوا حاضرين فيها وأن لا ينقطعوا عن العالم، وأنا واثق بأننا يمكن أن نبلي بلاءً حسناً في هذا المجال، إذا توفر الدعم لنا".وغالباً ما يجذب التفحيط الكثير من الجماهير لتشجيع اللاعبين على استعراض المزيد من المهارات.

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