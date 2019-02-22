2019/02/22 | 22:17

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البصرة – عراق برس- 22 شباط / فبراير : أعلن عضو لجنة البحث عن المفقودين الكويتيين والعراقيين،قائد شرطة البصرة، تسليم الكويت رفات 300 أسير كويتي قتلوا في تسعينيات القرن الماضي.

وتابع قائد شرطة البصرة رشيد فليح، ” ان عدد المفقودين الكويتيين في العراق 613 شخصا وقد تم العثور على رفات 300 أسير كويتي خلال السنوات الـ 15 الماضية، وجرى تسليمها إلى الكويت”مشيرا الى أن “عمليات البحث عن رفات الأسرى الكويتيين مستمرة، ومؤخرا أجريت في محافظة ذي قار جنوبي العراق”.



انتهى أح

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