انهيار منافذ مائية في السدة الحدودية مع إيران شمال البصرة

2019/02/22 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد رئيس المجلس المحلي في قضاء القرنة شمال البصرة|، محمد باشخ، بانهيار بعض من المنافذ المائية في السدة الحدودية الفاصلة مع إيران في منطقة لسان عجيردة لشدة تيار المياه القادم من هور الحويزة.

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