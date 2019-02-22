الآسايش تقبض على عصابة لسرقة وتهريب النفط في إقليم كردستان

2019/02/22 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوات الأمن "الآسايش"، على عصابة متخصصة بسرقة وتهريب النفط في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية في إقليم كردستان.

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