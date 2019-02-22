النفط يتعادل مع فريق الحسين في الدوري الممتاز

2019/02/22 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا فريق النفط، من الهزيمة أمام نظيره فريق الحسين، بتعادله معه 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بغداد، بختام لقاءات الاسبوع الـ18 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

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