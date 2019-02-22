2019/02/22 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشفت مصادر مطلعة على الحراك داخل حزب “الدعوة الاسلامية”، أن القيادة الحالية فشلت بشكل كبير جدا ـــ حتى الآن ـــ في لملمة نفسها، في ظلّ افتقادها خطة أو مشروعاً يمكن أن تعتمد عليه في استقطاب تأييد جماهيري، وتحديداً من الشرائح الشابة.وتنقل صحيفة “الاخبار” المقربة من حزب الله اللبناني والمقربه من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 13 عام من دمار العراق حزب الدعوة يكتب نهايته الاخيرة صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 13 عام من دمار العراق حزب الدعوة يكتب نهايته الاخيرة) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 13 عام من دمار العراق حزب الدعوة يكتب نهايته الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).