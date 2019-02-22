قيادي في الاتحاد الوطني يوضح حقيقة تشكيله حزب جديد في اقليم كوردستان

2019/02/22 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار يوم الجمعة عزمه تشكيل حزب جديد في اقليم كوردستان.

وقال ملا بختيار في كلمة له خلال اختتام المؤتمر الدولي الرابع "الدين للفرد والديمقراطية للمجتمع" اليوم، "نطمئن المكتب السياسي، والمجلس المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وانصار الحزب كافة بأننا لن نشكل حزبا".

واضاف ان الانباء التي تُنشر عن ان "بلاتفورم دابران" سيكون حزبا غير صحيحة.

وكان ملا بختيار قد نفى مطلع العام الحالي مغادرته صفوف حزبه غير انه رهن انهاء مقاطعته لاجتماعات المكتب السياسي بعقد المؤتمر العام للحزب.

يشار الى ان ملا بختيار قد قاطع اجتماعات المكتب السياسي للاتحاد الوطني منذ اللحظة التي رشح فيها حزبه برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، ولم تفلح المساعي التي بذلت لإنهاء مقاطعته.

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