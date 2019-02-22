ضبط مسافر عراقي مقيم في الكويت حاول تهريب سيارة

2019/02/22 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن إحالة مواطن عراقي للقضاء قادم من دولة الكويت بصفة {مقيم}.

وذكرت المنافذ في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان المسافر "حاول تهريب عجلة سياحية دفع رباعي نوع {GMC} الى العراق بدون أوراق رسمية وكفالة ضامنة في منفذ سفوان الحدودي".وأضاف "بعد التدقيق من قبل مفرزة شعبة البحث والتحري تبين إن العجلة معدة للتهريب ولا يملك تأشيرة دخول من قبل مركز اقامة وجوازات المنفذ حيث تم اجتياز سيطرة شرطة الكمارك بدون مطالبته بالاوراق الأصولية الخاصة بالعجلة".واشار البيان الى "تنظيم محضر بالعجلة وضبط أصولي وإحيلت الى مركز شرطة سفوان لغرض عرضها على قاضي تحقيق سفوان".انتهى

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