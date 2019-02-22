منتدى اعمال عراقي-أردني السبت

2019/02/22 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تنظم غرفة صناعة الاردن بمقرها، يوم غد السبت، منتدى اعمال عراقي-أردني للبحث في سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والبناء على ما تم انجازه من اتفاقيات اقتصادية بين البلدين.

ويحضر المنتدى وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور صالح الجبوري ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وممثلين عن القطاع الخاص واصحاب اعمال من البلدين.وسيعقد الجبوري والحموري على هامش المنتدى مؤتمرا صحفيا.

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