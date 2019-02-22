صالح يترأس وفد العراق في أعمال القمّة العربيّة-الأوربيّة

2019/02/22 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- يترأس رئيس الجمهورية برهم صالح، وفد العراق في أعمال القمّة العربيّة-الأوربيّة التي ستـُعقد في شرم الشيخ بمصر يومي 24 و25 من الشهر الجاري.وسيضم الوفد العراق وزراء الخارجية محمد علي الحكيم والتخطيط نوري الدليمي، ووزير التجارة محمد العاني.وقد شارك وزير الخارجيَّة في وقت سابق بالإعداد لهذا المُؤتمَر خلال مشاركته في اجتماعات بروكسل مع ...

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