2019/02/22 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية في أول رد فعل رسمي عراقي على التحقيق الاستقصائي الذي نشرته صحيفة هلسنكي الفنلندية يوم الأربعاء الماضي، وترجمته “العالم الجديد” وتابعته اليوم الاثمن ، بشأن الإعادة القسرية لطالبي اللجوء العراقيين المرفوضين، اكد سفير بغداد بتعرض حكومتها لمحاولة خداع من قبل الوسيط سعد العبيدي (صهر لصدام حسين)، في الصفقة التي سعى لصياغتها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفير العراقي في فلندا يكشف هكذا حاول صهر صدام حسين خداعنا صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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