هيأة التقاعد تكشف حقيقة وجود استقطاعات جديدة في رواتب المتقاعدين

2019/02/22 | 22:29

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بغداد اليوم- بغداد

ردت هيأة التقاعد الوطنية، الجمعة (22 شباط 2019)، على الانباء التي تحدثت عن وجود استقطاعات برواتب ا...





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