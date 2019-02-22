صلاح لا يخشى يونايتد المعدل.. ويكشف ما يميزه عن كين

2019/02/22 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، حوارًا صحفيًا، اليوم الجمعة، مع شبكة "سكاي سبورت"، وكشف من خلاله عن كيفية تعامله مع الانتقادات وكيف يرى

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