رغم الزحف التكنولوجي.. “الخواصة” مهنة تتحدى الإندثار

2019/02/22 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت مهنة “الخواصة” تتحدى الزمن في العاصمة العراقية بغداد، أمام التقدم التكنولوجي، وتراجع رغبة كثيرين في اقتناء منتجات مصنوعة من القصب وسعف النخيل.

وقبل ابتكار

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