2019/02/22 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أكد اليوم رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، ، بان الحشد الشعبي دخل الى عمق بساتين حوض الوقف شمال شرق بعقوبة.حيث كشف الحسيني في حديث صحفي تابعته اليوم الثامن ، إن “مشاركة الحشد الشعبي في عمليات تعقب خلايا التنظيم في حوض الوقف (25 كم شمال شرق بعقوبة) كانت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لن تصدق مناطق لم تدخلها القوات الامنية منذ 2003 من دخلها ( مملكة الزرقاوي ) صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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