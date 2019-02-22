عطل عالمي يضرب فيسبوك.. وبلد عربي واحد بين المتضررين

2019/02/22 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تعرض موقع “فيسبوك” في عدد من دول العالم إلى عطل مفاجئ، الجمعة، حيث لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى حساباتهم وأحيانا إلى الموقع ككل.وأبلغ مستخدمو الموقع عن مشاكل واجهتهم عند محاولة الوصول إلى حساباتهم، في عدة مناطق هي الولايات المتحدة ودول في أميركا الجنوبية وتونس وبعض دول أوروبا.وقال المستخدمون أنهم واجهوا […]

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