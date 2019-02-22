فيديو - الوحدة يرتقي للمركز السادس بانتصار كبير على أحد

2019/02/22 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر حقق فريق نادي الوحدة الفوز على أحد، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة الـ21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.تقدم بالهدف الأول للوحدة اللاعب عصام الجبالي في الدقيقة 29 من زمن المباراة، بعد عرضية من الجهة اليمنى أرسلها أحمد عبده، ليضعها في المرمى.📹الهدف الأول لنادي الوحدة سجله اللاعب عصام الجبالي في الدقيقة 29الوحدة 1 : 0 احد#الوحدة_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/mcQKwTzbyP— دوري بلس (@dawriplusksa) February 22, 2019ماركوس جوليرمي أضاف الهدف الثاني للوحدة بالدقيقة 41 من زمن المباراة، بعد عرضية من الجهة اليمنى.📹 الهدف الثاني لنادي الوحدة سجله اللاعب ماركوس غوليرمي في الدقيقة 41الوحدة 2 : 0 احد#الوحدة_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/Xy9lESO8Ql— دوري بلس (@dawriplusksa) February 22, 2019وخرج محمد عواد حارس مرمى الوحدة من المباراة في الدقيقة 58 متأثرًا بإصابته، بعد تدخل من مواطنه أحمد جمعة.

وسجل علي الأسمري الهدف الوحيد لأحد في الدقيقة 60 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

📹 الهدف الأول لنادي أحد سجله اللاعب علي الأسمري في الدقيقة 60الوحدة 2 : 1 احد#الوحدة_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/YeS5UupHZg— دوري بلس (@dawriplusksa) February 22, 2019وسجل أحمد عبده الهدف الثالث للوحدة بالدقيقة 67 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة داخل منطقة الجزاء أسكنت الشباك.📹 الهدف الثالث لنادي الوحدة سجله اللاعب أحمد عبده في الدقيقة 67الوحدة 3 : 1 احد#الوحدة_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/jhKrFAn1kM— دوري بلس (@dawriplusksa) February 22, 2019جوليرمي سجل الهدف الرابع للوحدة بالدقيقة 74 من زمن المباراة، بعد انفراد بحارس مرمى الوحدة، ليضعها على يساره.📹 الهدف الرابع لنادي الوحدة سجله اللاعب ماركوس غوليرمي في الدقيقة 74الوحدة 4 : 1 احد#الوحدة_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/n5YA1hWS7x— دوري بلس (@dawriplusksa) February 22, 2019وبذلك يرفع الوحدة رصيده للنقطة 34 في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد أحد عند النقطة 12 في المركز السادس عشر "الأخير".



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