فيديو - الوحدة يرتقي للمركز السادس بانتصار كبير على أحد

وسجل علي الأسمري الهدف الوحيد لأحد في الدقيقة 60 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
📹 الهدف الأول لنادي أحد سجله اللاعب علي الأسمري في الدقيقة 60الوحدة 2 : 1 احد#الوحدة_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/YeS5UupHZg— دوري بلس (@dawriplusksa) February 22, 2019وسجل أحمد عبده الهدف الثالث للوحدة بالدقيقة 67 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة داخل منطقة الجزاء أسكنت الشباك.📹 الهدف الثالث لنادي الوحدة سجله اللاعب أحمد عبده في الدقيقة 67الوحدة 3 : 1 احد#الوحدة_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/jhKrFAn1kM— دوري بلس (@dawriplusksa) February 22, 2019جوليرمي سجل الهدف الرابع للوحدة بالدقيقة 74 من زمن المباراة، بعد انفراد بحارس مرمى الوحدة، ليضعها على يساره.📹 الهدف الرابع لنادي الوحدة سجله اللاعب ماركوس غوليرمي في الدقيقة 74الوحدة 4 : 1 احد#الوحدة_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/n5YA1hWS7x— دوري بلس (@dawriplusksa) February 22, 2019وبذلك يرفع الوحدة رصيده للنقطة 34 في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد أحد عند النقطة 12 في المركز السادس عشر "الأخير".
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